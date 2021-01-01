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Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) против 7i Gen 6 16" (2021, Intel)

70 из 100
Lenovo Legion Slim 7 15
VS
78 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 6 16
Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) и 7i Gen 6 16" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5006 vs 3780 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (80 и 71 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
vs
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.5 кг
Ширина 356 мм 360 мм
Высота 252 мм 260 мм
Толщина 15.9-17.9 мм 20.1-23.5 мм
Площадь 897 см2 936 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~79.3%
Боковые рамки 5.3 мм 7.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion Slim 7 15" (2021, AMD)
7.46 терафлопс
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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