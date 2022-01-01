Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 187-255% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 8348 баллов

Комплектуется на 12.8 Вт*ч большей батареей (71 и 58.2 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.4 и 2.05 кг)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (646 и 916 см 2 )

) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 1.4 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 916 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~79.4% Боковые рамки 6.5 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1800 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1456 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +340% 13.2 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.