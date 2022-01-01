Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) или ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

63 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.9 и 2.05 кг)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (90 и 71 Вт*ч)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Корпус

Вес 2.05 кг 1.9 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 916 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~77.8%
Боковые рамки 6.5 мм 4.8 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1030:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 98%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 741 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 120 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1800 МГц 1425 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс 13.3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 128 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
13.2 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +1%
13.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 24 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
2. Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
3. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
4. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
6. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
7. Asus TUF Gaming F15 (2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
8. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
9. Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры