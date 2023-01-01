Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) или ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

61 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.9 и 2.05 кг)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15984 vs 10359 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (90 и 71 Вт*ч)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.05 кг 1.9 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 916 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~86%
Боковые рамки 6.5 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 738 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1800 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц 1695 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 128 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +52%
13.2 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 24 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
2. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) vs Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
3. Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) vs Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
4. ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
5. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
6. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) vs Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
7. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) vs Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8. MSI Stealth GS66 (2022) vs Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
9. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) vs Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры