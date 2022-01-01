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Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus TUF Gaming F15 (2022)

63 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
64 из 100
Asus TUF Gaming F15 (2022)
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus TUF Gaming F15 (2022)
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Экран
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus TUF Gaming F15 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.05 и 2.2 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (71 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
TUF Gaming F15 (2022)

Корпус

Вес 2.05 кг 2.2 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Площадь 916 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~75.5%
Боковые рамки 6.5 мм 4.3 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 656 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1800 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40
Производительность GPU
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +85%
13.2 терафлопс
TUF Gaming F15 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 76.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.8 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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