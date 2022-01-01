Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H Графика Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Легче – весит на 250 граммов меньше (2.05 и 2.3 кг) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14646 vs 10359 баллов

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (90 и 71 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 2.3 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм Площадь 916 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~84.4% Боковые рамки 6.5 мм 4.7 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит Vivobook Pro 16X OLED +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1800 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1417 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +128% 13.2 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.9 x 8.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.