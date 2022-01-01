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Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus Vivobook Pro 16X OLED

64 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
65 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus Vivobook Pro 16X OLED от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.05 и 2.3 кг)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14646 vs 10359 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (90 и 71 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
Vivobook Pro 16X OLED

Корпус

Вес 2.05 кг 2.3 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм
Площадь 916 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~84.4%
Боковые рамки 6.5 мм 4.7 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1800 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц 1417 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40
Производительность GPU
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +128%
13.2 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.9 x 8.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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