Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (2.05 и 2.52 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (71 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать Dell G15 5525 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 2.52 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 916 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~69% Боковые рамки 6.5 мм 6 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +40% 350 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 180 / 240 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 12 L3-кэш 16 МБ 16 МБ Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 660M Техпроцесс 6 нм 6 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 1476 G15 5525 +7% 1581 Geekbench 5 (многоядерный) Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 8088 G15 5525 +7% 8689

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 90 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1800 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1740 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +85% 13.2 терафлопс G15 5525 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.