Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H Графика Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (71 и 56 Вт*ч)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 2.05 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм Площадь 916 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~82.6% Боковые рамки 6.5 мм 6 мм Цвета Серий Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +17% 350 нит Inspiron 16 Plus 7620 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 501 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1800 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1500 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +115% 13.2 терафлопс Inspiron 16 Plus 7620 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.