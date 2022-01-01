Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2520 x 1680 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 84 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (84 и 71 Вт*ч)

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 10359 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 1.99 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 916 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~85.2% Боковые рамки 6.5 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2520 x 1680 пикселей Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1829:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.7% Охват Adobe RGB - 66.6% Охват DCI-P3 - 64.5% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +17% 350 нит MateBook 16s (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 90 / 135 Вт Вес зарядного устройства - 238 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1800 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 1100 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 128 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +836% 13.2 терафлопс MateBook 16s (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 87.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.