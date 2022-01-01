Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика Radeon RX 6800S 8GB - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.05 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч)

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 2.5 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 916 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~78.7% Боковые рамки 6.5 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800S 8GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1800 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1975 МГц 2250 МГц FLOPS 13.2 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 160 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 128 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64 Производительность GPU Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 13.2 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +7% 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 - Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.