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Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

63 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.05 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 28.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 71 Вт*ч)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.05 кг 2.5 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 916 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~78.7%
Боковые рамки 6.5 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1800 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц 2250 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 160 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 128 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64
Производительность GPU
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
13.2 терафлопс
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +7%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 -
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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