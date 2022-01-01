Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

64 из 100
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 49.9 Вт*ч
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 129-176% больше FPS в играх
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 7740 баллов
  • Комплектуется на 21.1 Вт*ч большей батареей (71 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.29 и 2.17 кг)
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (646 и 916 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.17 кг 1.29 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 916 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~79.4%
Боковые рамки 6.5 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1463 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1278 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +235%
8.7 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth - v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) или Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
2. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) или Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
3. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) или Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Dell XPS 13 Plus 9320 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
6. HP Pavilion 15 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. ASUS ZenBook 14 UX435 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
8. Apple MacBook Air (2019) или Apple Macbook Air (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple Macbook Air (M1, 2020) и Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры