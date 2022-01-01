Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2880 x 1800 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 67 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon 660M Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 7618 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Существенно легче – весит на 1170 граммов меньше (1 и 2.17 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Сенсорный экран

Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (625 и 916 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 296.7 x 210.5 x 14.9 мм Площадь 916 см2 625 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~82.1% Боковые рамки 6.5 мм 5.1 мм Цвета Серий Белый, Синий, Зеленый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 25560:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 96% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 350 нит Zenbook S 13 OLED (UM5302) +71% 600 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon 660M TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1900 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 384 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +496% 8.7 терафлопс Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth - v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 12.9 x 7.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.