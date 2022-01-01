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Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) против Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)

64 из 100
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
61 из 100
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon 660M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх
  • На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 7618 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (71 и 67 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
  • Существенно легче – весит на 1170 граммов меньше (1 и 2.17 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (625 и 916 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Корпус

Вес 2.17 кг 1 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 296.7 x 210.5 x 14.9 мм
Площадь 916 см2 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~82.1%
Боковые рамки 6.5 мм 5.1 мм
Цвета Серий Белый, Синий, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 25560:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 96%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1463 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1900 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 384
Блоки текстурирования (TMUs) 80 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +496%
8.7 терафлопс
Zenbook S 13 OLED (UM5302)
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 7.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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