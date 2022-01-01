Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) против Eluktronics MECH 15 G3
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 12389 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
- Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (94 и 71 Вт*ч)
- Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.17 кг
|2.1 кг
|Размеры
|357.7 x 256 x 16.9 мм
|359.6 x 254.7 x 23.8 мм
|Площадь
|916 см2
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.1%
|~73.3%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|52.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|77%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|170 / 230 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1634
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
10150
7427
Cinebench R23 (одноядерный)
1685
1449
Cinebench R23 (многоядерный)
14371
12389
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1725 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|5120
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|160
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Производительность GPU
8.7 терафлопс
MECH 15 G3 +101%
17.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|89 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|-
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|2 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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