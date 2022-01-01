Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1440 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 94 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 12389 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3 Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (94 и 71 Вт*ч)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.1 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм Площадь 916 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~73.3% Боковые рамки 6.5 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 77% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 350 нит MECH 15 G3 350 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 94 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 170 / 230 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1725 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 80 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 8.7 терафлопс MECH 15 G3 +101% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 89 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth - v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.