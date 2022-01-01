Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх

На 198% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14371 vs 4830 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (71 и 51 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP ENVY 13 Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.31 и 2.17 кг)

Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (596 и 916 см 2 )

) Имеет на 17% более четкий дисплей – 166 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1.31 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 306.5 x 194.5 x 17 мм Площадь 916 см2 596 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~81.8% Боковые рамки 6.5 мм 6.1 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 43.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1839:1 Цветовой охват sRGB 100% 97.5% Охват Adobe RGB - 67.5% Охват DCI-P3 - 66.4% Время отклика - 47 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 350 нит ENVY 13 +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 284 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 95 Вт 12 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1463 МГц - Boost частота GPU 1695 МГц - FLOPS 8.7 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +208% 8.7 терафлопс ENVY 13 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.7 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth - v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.