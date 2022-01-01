Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.17 и 2.32 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (83 и 71 Вт*ч)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.32 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 916 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~83.5% Боковые рамки 6.5 мм 5.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 51.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 1000% Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 350 нит ENVY 16 (2022) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 689 граммов 663 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1550 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +151% 8.7 терафлопс ENVY 16 (2022) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84.4 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.