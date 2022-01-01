Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Легче – весит на 240 граммов меньше (2.17 и 2.41 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 11836 баллов

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (83 и 71 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.41 кг Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм 369 x 248 x 23 мм Площадь 916 см2 915 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~78.1% Боковые рамки 6.5 мм 6.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 54.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 848:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.2% Охват Adobe RGB - 73.4% Охват DCI-P3 - 74.4% Время отклика - 14 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +17% 350 нит Omen 16 2022 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 170 / 230 Вт 200 / 280 Вт Вес зарядного устройства 689 граммов 922 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц - Boost частота GPU 1695 МГц - FLOPS 8.7 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +17% 8.7 терафлопс Omen 16 2022 (AMD) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 73.4 дБ 81 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 8.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.