Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20110 vs 14088 баллов

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20110 vs 14088 баллов Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.3 кг Размеры 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм 355 x 246 x 21.1-22.9 мм Площадь 928 см2 873 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~85% Боковые рамки 6.5 мм 5.2 мм Цвета Белый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума - 57.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 300 нит ROG Zephyrus M16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 690 граммов 800 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 115 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 8.6 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 80 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 8.6 терафлопс ROG Zephyrus M16 (2023) +128% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W 6x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.4 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.