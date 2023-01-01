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Lenovo LOQ 15APH8 против Dell G15 5530 (2023)

57 из 100
Lenovo LOQ 15APH8
VS
60 из 100
Dell G15 5530 (2023)
Lenovo LOQ 15APH8
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 60 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo LOQ 15APH8 и Dell G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo LOQ 15APH8
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.4 и 2.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 14127 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
LOQ 15APH8
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.65 кг
Размеры 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 952 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.5% ~68.4%
Боковые рамки 7.1 мм 5.9 мм
Цвета Серый Белый, Серый, Фиолетовый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync (configurable) No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 800:1 800:1
Максимальная яркость
LOQ 15APH8 +40%
350 нит
G15 5530 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 858 граммов 880 / 970 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
LOQ 15APH8
10467
G15 5530 (2023) +27%
13323
Cinebench R23 (одноядерный)
LOQ 15APH8
1715
G15 5530 (2023) +13%
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
LOQ 15APH8
14127
G15 5530 (2023) +29%
18239
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
LOQ 15APH8
7.12 терафлопс
G15 5530 (2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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