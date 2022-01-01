Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics (64EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.45 и 1.77 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 77% более четкий дисплей – 250 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (727 и 863 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.77 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 727 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~77.8% Боковые рамки 7.9 мм 8.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1400:1 Цветовой охват sRGB 100% 51% Время отклика - 28 мс Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) +60% 400 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP - 45 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1400 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) +123% 3.195 терафлопс Aspire 5 (A515-57) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.