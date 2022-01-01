Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Apple M2 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 727 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.4 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 727 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4% Боковые рамки 7.9 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) 400 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 58.2 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 67 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1456 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) +6% 3.195 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.