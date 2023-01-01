Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.45 и 1.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 54% более четкий дисплей – 250 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 9155 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|1.65 кг
|Размеры
|328.2 x 221.4 x 15.9 мм
|312 x 227 x 19.5-20.5 мм
|Площадь
|727 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~80.2%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|47.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|250 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1500:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|411 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
10999
Cinebench R23 (одноядерный)
1569
Cinebench R23 (многоядерный)
15006
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|55 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
3.195 терафлопс
ROG Zephyrus G14 (2023) +123%
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|77.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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