Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 9155 баллов

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.4 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 727 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~78.4% Боковые рамки 7.9 мм 7.9 мм Цвета Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 5486:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 94.7% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) 400 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 / 120 Вт Вес зарядного устройства - 480 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 712 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1057 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) 3.195 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +35% 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.