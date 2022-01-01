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Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) против Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

64 из 100
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
VS
63 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) и Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 9155 баллов
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7 Pro X (14″ AMD)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.4 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 727 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~78.4%
Боковые рамки 7.9 мм 7.9 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 5486:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 94.7%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 480 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 712 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1057 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Slim 7 Pro X (14″ AMD)
3.195 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +35%
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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