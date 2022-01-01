Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1080 Батарея 70 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1195G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 265% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9155 vs 2505 баллов

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.45 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 77% более четкий дисплей – 250 против 141 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (727 и 833 см2) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.7 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 357.4 x 233.1 x 19.9 мм Площадь 727 см2 833 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.6% Боковые рамки 7.9 мм 6 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 43 дБ

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1294:1 Цветовой охват sRGB 100% 63.4% Охват Adobe RGB - 48.4% Охват DCI-P3 - 48.2% Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) +33% 400 нит IdeaPad 5 15” (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 300 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) +13% 3.195 терафлопс IdeaPad 5 15” (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 74 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.