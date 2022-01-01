Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9155 vs 7464 баллов

Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (70 и 56.5 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.38 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм Площадь 727 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82.4% Боковые рамки 7.9 мм 5.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1412:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB - 74.3% Охват DCI-P3 - 72.2% Время отклика - 40 мс Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) +33% 400 нит IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56.5 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 376 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) +13% 3.195 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 76.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.