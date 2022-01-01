Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2240 x 1400 (Non-Touch) 2240 x 1400 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon 660M Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (70 и 56.5 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.41 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312.2 x 221 x 15.9 мм Площадь 727 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82.4% Боковые рамки 7.9 мм 5.3 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2240 x 1400 (Non-Touch) 2240 x 1400 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Slim 7 Pro X (14″ AMD) +33% 400 нит IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon 660M TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1900 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Slim 7 Pro X (14″ AMD) +119% 3.195 терафлопс IdeaPad Slim 5 Pro (14", Gen 7) 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 10.4 x 6.9 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.