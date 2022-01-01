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Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

66 из 100
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
VS
71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.45 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (727 и 944 см2)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7 Pro X (14″ AMD)
vs
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 1.45 кг 2.5 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 727 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~78.7%
Боковые рамки 7.9 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 Вт 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 2250 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 10 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 160 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Slim 7 Pro X (14″ AMD)
3.195 терафлопс
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +341%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 -
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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