Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 60 Вт*ч 65 Вт*ч - 42.7 Вт*ч 51.3 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (60 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (60 и 42.7 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP EliteBook 645 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.37 кг Размеры 312 x 221 x 14.9 мм 321.9 x 213.9 x 19.9 мм Площадь 690 см2 689 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.5% Боковые рамки 5.3 мм 10.2 мм Цвета Серий Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 32 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1000000:1 500:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Slim 7i (14”, Gen 8) +60% 400 нит EliteBook 645 G9 250 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 65 Вт*ч 42.7 Вт*ч 51.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 187 граммов 269 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Slim 7i (14”, Gen 8) 1.41 терафлопс EliteBook 645 G9 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.