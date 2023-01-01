Главная > Сравнение ноутбуков > Slim 7i (14”, Gen 8) или EliteBook 645 G9 – что лучше выбрать?

Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против HP EliteBook 645 G9

57 из 100
Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
VS
48 из 100
HP EliteBook 645 G9
Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
HP EliteBook 645 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) и HP EliteBook 645 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17.3 Вт*ч большей батареей (60 и 42.7 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 645 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i (14”, Gen 8)
vs
EliteBook 645 G9

Корпус

Вес 1.31 кг 1.37 кг
Размеры 312 x 221 x 14.9 мм 321.9 x 213.9 x 19.9 мм
Площадь 690 см2 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.5%
Боковые рамки 5.3 мм 10.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 32 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 500:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Slim 7i (14”, Gen 8) +60%
400 нит
EliteBook 645 G9
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 187 граммов 269 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
Slim 7i (14”, Gen 8)
1.41 терафлопс
EliteBook 645 G9
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 14 (2023) vs HP EliteBook 645 G9
2. HP EliteBook 845 G9 vs HP EliteBook 645 G9
3. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs HP EliteBook 645 G9
4. HP EliteBook 640 G9 vs HP EliteBook 645 G9
5. Dell XPS 13 Plus 9320 vs HP EliteBook 645 G9
6. LG Gram 14 (2023) vs Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
7. Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") vs Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
8. Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) vs Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
9. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) vs Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
10. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) vs Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 645 G9 и Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры