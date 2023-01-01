Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) против IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.31 и 1.95 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10704 vs 9331 баллов
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (690 и 894 см2)
- Имеет на 30% более четкий дисплей – 246 против 189 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (75 и 65 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.31 кг
|1.95 кг
|Размеры
|312 x 221 x 14.9 мм
|356 x 251 x 16.9 мм
|Площадь
|690 см2
|894 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~83.1%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|246 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1880 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 / 135 Вт
|Вес зарядного устройства
|187 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1608
Geekbench 5 (многоядерный)
Slim 7i (14”, Gen 8) +27%
9427
Cinebench R23 (одноядерный)
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
Slim 7i (14”, Gen 8) +15%
10704
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|-
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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