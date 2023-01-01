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Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) против Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

58 из 100
Lenovo Slim 7i Carbon (13
VS
65 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) и Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (0.96 и 1.56 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (620 и 726 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 10224 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
vs
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

Корпус

Вес 0.96 кг 1.56 кг
Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 620 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~84%
Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
1.41 терафлопс
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +355%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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