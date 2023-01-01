Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (0.96 и 1.56 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (0.96 и 1.56 кг) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (620 и 726 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч) На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 10224 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 10224 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.96 кг 1.56 кг Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 620 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~84% Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 400 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 1.41 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +355% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.