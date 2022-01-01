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Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Dell XPS 13 9315

57 из 100
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9315
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
Dell XPS 13 9315
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (0.96 и 1.17 кг)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Carbon (13” Intel)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 0.96 кг 1.17 кг
Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 620 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~88.4%
Боковые рамки 7.2 мм 3.4 мм
Цвета Серий Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Slim 7i Carbon (13” Intel)
400 нит
XPS 13 9315 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 320 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Slim 7i Carbon (13” Intel)
1.41 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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