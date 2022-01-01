Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
- Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (0.96 и 2.05 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (620 и 916 см2)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
- На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 7040 баллов
- Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (71 и 50 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|0.96 кг
|2.05 кг
|Размеры
|300.98 x 206.03 x 14.8 мм
|357.7 x 256 x 16.9 мм
|Площадь
|620 см2
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|~81.1%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|41.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Максимальная яркость
400 нит
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|135 / 170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|187 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1526
Geekbench 5 (многоядерный)
8088
Cinebench R23 (одноядерный)
1489
Cinebench R23 (многоядерный)
10359
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1800 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1975 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|13.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Производительность GPU
1.41 терафлопс
13.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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