Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея 50 Вт*ч - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (0.96 и 2.05 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (620 и 916 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 7040 баллов

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (71 и 50 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.96 кг 2.05 кг Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм Площадь 620 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~81.1% Боковые рамки 7.2 мм 6.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 165 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Slim 7i Carbon (13” Intel) +14% 400 нит Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6800S 8GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1975 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Slim 7i Carbon (13” Intel) 1.41 терафлопс Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +836% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.