Главная > Сравнение ноутбуков > Slim 7i Carbon (13” Intel) или Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

58 из 100
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
VS
64 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
  • Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (0.96 и 2.05 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (620 и 916 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 7040 баллов
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (71 и 50 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Carbon (13” Intel)
vs
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 0.96 кг 2.05 кг
Размеры 300.98 x 206.03 x 14.8 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 620 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~81.1%
Боковые рамки 7.2 мм 6.5 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1800 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1975 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Slim 7i Carbon (13” Intel)
1.41 терафлопс
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +836%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Dell XPS 13 Plus 9320
3. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Dell XPS 13 9315
4. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
5. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) против Acer Swift 5 (SF514-56)
6. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
8. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Slim 7 15" (2021, AMD)
9. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
10. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) против Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) и Slim 7i Carbon (13” Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры