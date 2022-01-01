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Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

67 из 100
Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
VS
78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14231 vs 11431 баллов
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Pro X (14” Intel)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.6 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 727 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~84.6%
Боковые рамки 7.9 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Время отклика - 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 10
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1296 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Slim 7i Pro X (14” Intel)
3.195 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +63%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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