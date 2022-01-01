Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.45 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14231 vs 13265 баллов

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (727 и 944 см 2 )

) Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 2.5 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 727 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~78.7% Боковые рамки 7.9 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Slim 7i Pro X (14” Intel) 400 нит Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 2250 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 160 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 64 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Slim 7i Pro X (14” Intel) 3.195 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +341% 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 - Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.