Главная > Сравнение ноутбуков > Slim 7i Pro X (14″) или MacBook Pro 13 (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Lenovo Slim 7i Pro X (14″) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

64 из 100
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Pro X (14″) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11691 vs 8348 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 727 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Pro X (14″)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.4 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 727 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4%
Боковые рамки 7.9 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 50.4 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 92.1% 100%
Охват Adobe RGB 67.7% 87.9%
Охват DCI-P3 65.7% 98.8%
Время отклика 29 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства 411 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1456 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Slim 7i Pro X (14″) +6%
3.195 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.8 дБ 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Slim 7i Pro X (14″) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Lenovo Slim 7i Pro X (14″) или Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
3. Lenovo Slim 7i Pro X (14″) или Dell XPS 13 9315
4. Lenovo Slim 7i Pro X (14″) или Slim 7 Pro X (14″ AMD)
5. Lenovo Slim 7i Pro X (14″) или Apple MacBook Pro 14 (2023)
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Macbook Air (M1, 2020)
7. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Air (M2, 2022)
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Microsoft Surface Pro 8
9. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Dell XPS 13 Plus 9320
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Lenovo Slim 7i Pro X (14″) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры