Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14″) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11691 баллов

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11691 баллов На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.6 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 727 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~84.6% Боковые рамки 7.9 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 50.4 дБ -

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3024 x 1964 Диагональ 14.5 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1483:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 92.1% - Охват Adobe RGB 67.7% - Охват DCI-P3 65.7% - Время отклика 29 мс - Максимальная яркость Slim 7i Pro X (14″) 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 411 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP - 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1398 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Slim 7i Pro X (14″) 3.195 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +113% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.8 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.