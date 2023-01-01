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Lenovo Slim 7i Pro X (14″) против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)

64 из 100
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
VS
65 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 7i Pro X (14″) и Asus ROG Zephyrus G14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.45 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 250 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 11691 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 7i Pro X (14″)
vs
ROG Zephyrus G14 (2023)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.65 кг
Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм
Площадь 727 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.2%
Боковые рамки 7.9 мм 5.3 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 50.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 250 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 -
Цветовой охват sRGB 92.1% 100%
Охват Adobe RGB 67.7% -
Охват DCI-P3 65.7% -
Время отклика 29 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 411 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1740 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Slim 7i Pro X (14″)
3.195 терафлопс
ROG Zephyrus G14 (2023) +123%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.8 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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