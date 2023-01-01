Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14″) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.45 и 1.65 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.45 и 1.65 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 54% более четкий дисплей – 250 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 11691 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 11691 баллов Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.65 кг Размеры 328.2 x 221.4 x 15.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 727 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.2% Боковые рамки 7.9 мм 5.3 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 50.4 дБ 45 дБ

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1483:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 92.1% 99.8% Охват Adobe RGB 67.7% 86.3% Охват DCI-P3 65.7% 98.5% Время отклика 29 мс 3 мс Максимальная яркость Slim 7i Pro X (14″) 400 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 411 граммов 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 2000 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Slim 7i Pro X (14″) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +257% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 71.8 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.