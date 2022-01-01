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Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) против Acer Aspire 5 (A515-57)

60 из 100
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A515-57)
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Acer Aspire 5 (A515-57)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) и Acer Aspire 5 (A515-57) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.37 и 1.77 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (75 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (675 и 863 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 9i Gen 7 (14”)
vs
Aspire 5 (A515-57)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.77 кг
Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 675 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~77.8%
Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм
Цвета Золотистый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 1400:1
Цветовой охват sRGB 125% 51%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 28 мс
Максимальная яркость
Slim 9i Gen 7 (14”) +60%
400 нит
Aspire 5 (A515-57)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.6 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Slim 9i Gen 7 (14”)
1.41 терафлопс
Aspire 5 (A515-57) +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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