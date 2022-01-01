Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.37 и 1.77 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (75 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (675 и 863 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.77 кг Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 675 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~77.8% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Золотистый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 100000:1 1400:1 Цветовой охват sRGB 125% 51% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 28 мс Максимальная яркость Slim 9i Gen 7 (14”) +60% 400 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.6 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс Aspire 5 (A515-57) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.