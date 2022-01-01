Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.24 и 1.37 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.24 кг Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 675 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~82% Боковые рамки 6.8 мм 5.6 мм Цвета Золотистый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 100000:1 - Цветовой охват sRGB 125% - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim 9i Gen 7 (14”) 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.6 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 5600 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.