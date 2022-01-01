Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.39 кг Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 675 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~82.2% Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм Цвета Золотистый Синий, Зеленый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 125% - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Slim 9i Gen 7 (14”) 400 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.6 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.