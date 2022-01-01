Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) против IdeaPad Slim 9i (14”)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
- На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8020 vs 4951 баллов
- Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (75 и 63.5 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”)
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.2 и 1.37 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.37 кг
|1.2 кг
|Размеры
|315 x 214.4 x 14.9 мм
|318 x 200.9 x 13.9 мм
|Площадь
|675 см2
|639 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.2%
|~84.5%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Золотистый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|31.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|100000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|125%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|270 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Slim 9i Gen 7 (14”) +16%
1490
Geekbench 5 (многоядерный)
Slim 9i Gen 7 (14”) +52%
6859
Cinebench R23 (одноядерный)
1083
1307
Cinebench R23 (многоядерный)
Slim 9i Gen 7 (14”) +62%
8020
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.6 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x3W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|87.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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