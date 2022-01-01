Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8020 vs 4951 баллов

Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (75 и 63.5 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.2 и 1.37 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.2 кг Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 318 x 200.9 x 13.9 мм Площадь 675 см2 639 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~84.5% Боковые рамки 6.8 мм 4.1 мм Цвета Золотистый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 31.2 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 100000:1 - Цветовой охват sRGB 125% - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim 9i Gen 7 (14”) 400 нит IdeaPad Slim 9i (14”) 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 63.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 270 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.6 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс IdeaPad Slim 9i (14”) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 87.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.