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Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) против IdeaPad Slim 9i (14”)

60 из 100
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
VS
52 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”)
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) и IdeaPad Slim 9i (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8020 vs 4951 баллов
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (75 и 63.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.2 и 1.37 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim 9i Gen 7 (14”)
vs
IdeaPad Slim 9i (14”)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.2 кг
Размеры 315 x 214.4 x 14.9 мм 318 x 200.9 x 13.9 мм
Площадь 675 см2 639 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~84.5%
Боковые рамки 6.8 мм 4.1 мм
Цвета Золотистый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 31.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 -
Цветовой охват sRGB 125% -
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 270 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.6 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Slim 9i Gen 7 (14”)
1.41 терафлопс
IdeaPad Slim 9i (14”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 87.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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