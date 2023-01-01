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Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) против Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)

63 из 100
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
VS
64 из 100
Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
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Экран
2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) и Asus Vivobook S 14 OLED (K5404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13548 vs 9020 баллов
  • На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
vs
Vivobook S 14 OLED (K5404)

Корпус

Вес 1.59 кг 1.5 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 322.8 x 225.9 x 17.9 мм
Площадь 740 см2 729 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~83.6%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да -
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 79% -
Охват DCI-P3 79% -
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 73 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1403 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +375%
6.7 терафлопс
Vivobook S 14 OLED (K5404)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.7 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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