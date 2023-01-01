Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) против Dell XPS 13 9315
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9020 vs 5465 баллов
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (73 и 51 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 23% более четкий дисплей – 208 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
- Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.17 и 1.59 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (589 и 740 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|1.17 кг
|Размеры
|326 x 227 x 15.6 мм
|295.4 x 199.4 x 13.99 мм
|Площадь
|740 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~88.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серый, Синий
|Синий, Бордовый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|51 дБ
|39.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|208 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1500:1
|1165:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|79%
|71%
|Охват DCI-P3
|79%
|69%
|Время отклика
|-
|31 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 / 140 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|378 / 442 граммов
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.55 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
7210
6455
Cinebench R23 (одноядерный)
1493
1341
Cinebench R23 (многоядерный)
9020
5465
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|73 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|4.0
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.7 дБ
|81.8 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|11.2 x 6.2 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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