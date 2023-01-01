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Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) против Dell XPS 13 9315

63 из 100
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
VS
54 из 100
Dell XPS 13 9315
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9020 vs 5465 баллов
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (73 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 208 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.17 и 1.59 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (589 и 740 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.59 кг 1.17 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 740 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~88.4%
Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм
Цвета Серый, Синий Синий, Бордовый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51 дБ 39.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1165:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 79% 71%
Охват DCI-P3 79% 69%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
350 нит
XPS 13 9315 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 73 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1403 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +375%
6.7 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC1319D
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.7 дБ 81.8 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 11.2 x 6.2 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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