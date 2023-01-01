Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 7 7735HS - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce RTX 3050 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.45 и 1.59 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.45 и 1.59 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 20% более четкий дисплей – 250 против 208 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 250 против 208 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.45 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм Площадь 740 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~83.9% Боковые рамки 6.8 мм 7.9 мм Цвета Серий, Синий Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 47.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 250 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 79% - Охват DCI-P3 79% - Максимальная яркость Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) 350 нит Slim 7 Pro X (14″ AMD) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 73 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов 411 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 73 Вт 55 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1403 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1560 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +110% 6.7 терафлопс Slim 7 Pro X (14″ AMD) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.7 дБ 77.8 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.