Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 7954 баллов

На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 7954 баллов Комплектуется на 21.4 Вт*ч большей батареей (74 и 52.6 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.24 и 1.49 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.24 и 1.49 кг) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (654 и 740 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.24 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 740 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82% Боковые рамки 6.8 мм 5.6 мм Цвета Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1664 Диагональ 14.5 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит MacBook Air (M2, 2022) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 70 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1403 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1456 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +123% 6.7 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.