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Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) против Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

66 из 100
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
VS
65 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (74 и 70 Вт*ч)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 57% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
vs
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

Корпус

Вес 1.49 кг 1.56 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 740 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~84%
Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм
Цвета Серий, Синий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 90 / 100 Вт
Вес зарядного устройства - 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 70 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +4%
6.7 терафлопс
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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