Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (74 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран На 57% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.56 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 740 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~84% Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +57% 550 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 70 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц - Boost частота GPU 1635 МГц - FLOPS 6.7 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +4% 6.7 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.