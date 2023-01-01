Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5480 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (653 и 740 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.48 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 310.6 x 210.35 x 18.95 мм Площадь 740 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~87% Боковые рамки 6.8 мм 4.6 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит Precision 5480 +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 72 Вт*ч Напряжение - 15.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB TGP 73 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1140 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +36% 6.7 терафлопс Precision 5480 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-VD Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.3 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.