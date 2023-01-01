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Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) против Dell Precision 5480

67 из 100
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
VS
63 из 100
Dell Precision 5480
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Dell Precision 5480
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Dell Precision 5480 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 5480
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (653 и 740 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
vs
Precision 5480

Корпус

Вес 1.49 кг 1.48 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 310.6 x 210.35 x 18.95 мм
Площадь 740 см2 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~87%
Боковые рамки 6.8 мм 4.6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
350 нит
Precision 5480 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 73 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1140 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +36%
6.7 терафлопс
Precision 5480
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-VD
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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