Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (74 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (74 и 50 Вт*ч) На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 10224 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 10224 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.96 и 1.49 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.96 и 1.49 кг) Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (620 и 740 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (620 и 740 см ) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 0.96 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 300.98 x 206.03 x 14.8 мм Площадь 740 см2 620 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.7% Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм Цвета Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 90 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит Slim 7i Carbon (13", Gen 8) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 2:15 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 187 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 70 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1403 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +375% 6.7 терафлопс Slim 7i Carbon (13", Gen 8) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.