Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2880 x 1800 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 8942 баллов Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.37 и 1.49 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.37 и 1.49 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (675 и 740 см 2 )

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (675 и 740 см ) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.37 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 315 x 214.4 x 14.9 мм Площадь 740 см2 675 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~84.2% Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 43.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 18050:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 97.1% Охват DCI-P3 - 99.6% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит Slim 9i Gen 7 (14”) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 321 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 70 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1403 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +375% 6.7 терафлопс Slim 9i Gen 7 (14”) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.