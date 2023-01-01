Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) - 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 7 7735HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.49 и 1.59 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.49 и 1.59 кг) На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14026 vs 9020 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.59 кг Размеры 326 x 227 x 15.6 мм 326 x 227 x 15.6 мм Площадь 740 см2 740 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.4% Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.2 дБ 51 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 90 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 79% Охват DCI-P3 - 79% Максимальная яркость Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 73 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов 378 / 442 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 73 Вт 73 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1635 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 6.7 терафлопс Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 4.0 4.0 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.3 дБ 79.7 дБ Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.